Meistrite liiga päevik: Hollandi legendi järgi nime saanud Reali uus staar vaimustab maailma

Jalgpalli Meistrite liiga play-off'i avaringi kohtumised erilisi üllatusi ei pakkunud ning nii tõmbas rohkem tähelepanu samal ajal toimunud Madridi Reali ja FC Barcelona vastasseis Hispaania superkarika finaalis. Kui Barcelona puhul räägitakse vajadusest osta meeskonda mõni uus superstaar, siis Realil seda muret ei ole – meeskonna enda seest on sirgumas uus jalgpallimaailma täht.

Sarnaselt eelnevatele hooaegadele kuuluvad Real ja Barcelona ka tänavu Meistrite liiga suurimate soosikute sekka. Vähemalt hooaja alguses tundub, et kahel viimasel hooajal sarjas triumfeerinud Real on hirmuäratavas hoos ka tänavu.

Kui tavaliselt on Madridi klubi suviti toonud meeskonda ikka mõne staari, siis tänavu on pigem lubatud mõnel kogenumal mehel lahkuda ja tundub, et peatreener Zinedine Zidane soovib panustada just noorematele meestele.

Noorte võimalus

Uutele jahimaadele on lubatud nii Alvaro Morata (Chelsea), Danilo (Manchester City), James Rodriguez (Müncheni Bayern), Pepe (Besiktas) ja Fabio Coentrao (Sporting). Samal ajal on meeskonda juurde toodud ainult 19-aastane äärekaitsja Theo Hernandez ning 21-aastane poolkaitsja Dani Ceballos.

Tõeliseks hitiks on Madridis aga hoopis kujunemas mullu oma esimese täishooaja Reali eest teinud 21-aastane ääreründaja Marco Asensio. Juba praegu ristitakse meest oma põlvkonna parimaks Hispaania jalgpalluriks. Nii ei ole vaja imestada, kui Real otsustab sel suvel oma ründeliini rohkem täiendusi mitte tuua.

Praeguseks on noormees oma karjääri jooksul mänginud Reali eest viies finaalis ning neist koguni neljas on ta saanud kirja värava. Asensio jõudis tabamuseni mõlemas Hispaania superkarika finaalkohtumises FC Barcelona vastu, lisaks jõudis ta väravani kevadises Meistrite liiga finaalis Juventuse vastu ning eelmise hooaja UEFA superkarika finaalis. Ainsana ei jõudnud ta väravani tänavuses UEFA superkarika finaalimängus Manchester Unitediga.

Barcelonal tühjad pihud

Mallorca saarel hollandlannast ema ning hispaanlasest isa pojana sündinud nüüdne vutitäht sai nime Hollandi legendi Marco van Basteni järgi ning tundub, et õigustatult. Sarnaselt nimekaimule pakub ka Asensio iluväravaid igale maitsele.

Noorena Madridi Reali fänn olnud Asensio oli kolm aastat tagasi lähedal ka FC Barcelonaga liitumisele, kuid katalaanid ei olnud valmis noormehe eest maksma 5 miljonit eurot. Natuke hiljem astus mängu juba Real ja meelitas Asensio hoopis enda ridadesse.

Seejärel laenulepingute alusel Mallorca ja Espanyoli ridades mängides küpses Asensio juba nii heal tasemel mängumeheks, et eelmisel hooajal sai ta Reali eest kõikide sarjade peale väljakule 38 korda ja kõmmutas selle ajaga 10 väravat.

Nüüd räägitakse juba aina häälekamalt, et Reali kuulsas ründekolmikus (Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ja Karim Benzema) peab keegi varsti hakkama regulaarselt Asensiole ruumi tegema. Hispaania koondises on noormees saanud juba samuti jala ukse vahele ning A-koondises on tal kirjas 3 kohtumist.





