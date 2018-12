MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Hollandi jalgpall ongi end mudast välja rabelenud

Madis Kalvet reporter RUS 4

Matthijs de Ligt on õhuvõitluses edestanud Robert Lewandowskit. Foto: STRINGER, Reuters/Scanpix

2014. aastal vedasid Hollandi jalgpallikoondise vanameistrid tiimi MM-il pronksmedaliteni ja tundus, et sama koosseisuga on võimalik ka järgmistel suurturniiridel tegusid teha. Reaalsuses läks aga teisiti ning 2016. aasta EM-i ning 2018. aasta MM-i vaatasid hollandlased hoopis telekast. Nüüd on Hollandil peale kasvamas aga uus ja andekas põlvkond, kellega on võimalik taas suurt mängu mängida. Kõva panuse on selleks andnud Amsterdami Ajax.