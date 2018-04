MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Higuain skooris Realis kõvasti, kuid jäi armastuseta. Kas nüüd on kättemaksu aeg?

Teisipäeval pannakse taas pall mängu jalgpalli Meistrite liigas, kui väljakule tulevad Sevilla – Müncheni Bayern ning Torino Juventus – Madridi Real. Suurema tähelepanu saab neist mulluse finaali kordusetendus ehk Juventus – Real. Esmalt loodetakse sellest ülimalt tasavägist heitlust, kuid samas seob neid ka tihe ajalugu.

Aastate jooksul on olnud mitmeid suuri jalgpallureid, kes kandnud nii Juventuse kui ka Reali särki. Kuulsaim neist on kahtlemata Reali praegune peatreener Zinedine Zidane, kes mängijana vahetas Juventuse särgi Reali oma vastu 2001. aastal toona maailmarekordilise 77 miljoni euro eest.

Praegustest tippmängijatest võib välja tuua 30-aastased Gonzalo Higuaini ja Sami Khedira. Mõlemast endisest Reali mängumehest on praeguseks saanud Juventuse pallurid. Mängu eel tõmbab eelkõige neist tähelepanu Higuain. Argentiinlane on aastate jooksul olnud igal pool regulaarselt korralik väravakütt, kuid suurt armastust tema vastu kusagil eriti ei tunta.

Kõige suurem fännide lemmik oli Higuain Napolis, kuid seal meenutatakse teda nüüd halva sõnaga, kuna ta võttis ette teekonna Torinosse. Realis on ta läbi ajaloo aga üks paljudest ründajatest. Seda vaatamata asjaolule, et ta mängis seal seitse hooaega ja lõi 121 väravat.

Nagu Higuain ise on rääkinud, siis taheti Madridis teda iga hooaja eel maha müüa. Higuaini nimega seostub praegu Madridis eelkõige see, et tema asemel soetati 2013. aastal Gareth Bale. Higuaini eest saadi Napoli käest 40 miljonit eurot ja see pandi kohe Bale'i peale huugama (loomulikult tuli veel juurdegi maksta). Vähemalt fännide ja klubi juhtkonna seas on ta ajalukku läinud just niimoodi.

Gonzalo Higuain omal ajal Madridi Reali särgis. Foto: JAVIER SORIANO, AFP/Scanpix

Treenerite ja kaasmängijate seas oli Higuain ka Realis hinnatud mees. Näiteks Jose Mourinho eelistas teda regulaarselt senini klubis mängivale Karim Benzemale. Kui kord oli Higuain vigastatud ja Mourinho pidi algkoosseisus kasutama Benzemat, siis ütles ta välja oma ühe legendaarsetest lausetest: “Kui sa ei saa oma koeraga jahile minna, siis tuleb kaasa võtta kass.“

Seega nähakse seekordses Reali ja Juventuse vastasseisus just Higuaini võimalust tõestada Realile, et omal ajal loobuti valest mehest. Mulluses Meistrite liiga finaalis ta seda teha ei suutnud ehk nüüd on tal selles vallas uus võimalus.

Samas ei saa seni Realile toonase otsuse eest midagi ette heita, kuna pärast 2013. aastat on Meistrite liiga võidetud kolmel korral. Higuain on aga endiselt klubijalgpalli kõige ihaldusväärsema trofeeta.