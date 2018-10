MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Esimestel suurklubidel hakkab asi hapuks kiskuma

Koduses liigas kümnest kohtumisest kümme võitu kogunud PSG seis on kolme vooru järel üsnagi täbar. Seni on kirja saadud neli punkti. 6:1 võit võeti Belgradi Crvena Zvezda üle, kuid Liverpoolile kaotati 2:3 ja Napoliga viigistati 2:2. Seejuures saadi koduväljakul Napoli vastu viigipunkt kirja alles tänu Angel Di Maria kolmanda üleminuti tabamusele.

Arvestades, et PSG peab järgmise kohtumise pidama võõrsil Napoli vastu, siis ei ole neil midagi hõisata. Kolme vooru järel on C-alagrupi liidriks Liverpool 6 punktiga. Napoli on teine 5 ja PSG kolmas 4 silmaga. Tegelikkuses ongi C-alagrupis kolm suurt võistkonda ja üks neist jääbki kaheksandikfinaalidest eemale, kuid samas oodatakse meeletult raha kulutanud PSG-lt ikkagi lõpuks tiitli eest võitlemist.

C-alagrupi tabeliseis: 1. Liverpool 6 punkti, 2. Napoli 5, 3. PSG 4, 4. Crvena Zvezda 1.

Kui PSG jaoks on kõik jätkuvalt nende enda kätes, siis vaikselt hakkab rong ära sõitma Inglismaa suurklubi Tottenhami jaoks. Kolme kohtumisega on neil koos ainult 1 punkt. Samal ajal on FC Barcelona noppinud 9 ja Milano Inter 6 silma. Lootuste elus hoidmiseks vajab Tottenham järgmises voorus koduväljakul PSV vastu kindlasti võitu.

B-alagrupi tabeliseis: 1. FC Barcelona 9 punkti, 2. Milano Inter 6, 3. Tottenham 1, 4. PSV 1.