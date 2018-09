MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Debüüdi teeb rekordimehest peatreener, kes on Ronaldost ja Messist noorem

31-aastane sakslane juhendab Meistrite liiga alagrupiturniiri avavoorus Hoffenheimi võõrsil Donetski Šahtari vastu ja selle matšiga saab temast läbi aegade kõige noorem peatreener Euroopa kõige tugevamas klubisarjas.

Nagelsmanni peetakse juba praegu üheks Euroopa kõige lootustandavamaks peatreeneriks. Praeguseks on tema kontol juhendajana kaks ja pool aastat Bundesliga tiimis. Järgmiseks hooajaks teeb ta sammu edasi ning asub suure rahapatakaga lehvitava RB Leipzigi peatreeneriks.

Noore peatreeneri vanus mõjub aga veelgi hämmastavamalt, kui vaadata, et mitmed tippmehed on temast tunduvalt vanemad. Nii pani Bleacher Report kokku sümboolse koosseisu Meistrite liigas pallivatest meestest, kes on Nagelsmannist vanemad. Sakslasest kauem on teiste seas siin ilmas elanud ka jalgpallimaailma kaks praegust suurimat staari Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi.