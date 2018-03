Kas Neymar jättis PSG-ga igaveseks hüvasti? Mis saab jalgpalli MM-ist? Miks kahtlustati esialgu brasiillase õde?

Maailma kõige kallim jalgpallur Neymar peab minema operatsioonile, mis seab tema jaoks ohtu ka MM-i.

26-aastane Brasiilia jalgpalliäss Neymar siirdus suvel maailmarekordilise 222 miljoni euro eest FC Barcelona ridadest PSG-sse. Ainsaks eesmärgiks seati ihaldatud Meistrite liiga trofee Pariisi toomine. Nüüdseks on selge, et sel hooajal Neymar enam klubivutti ei mängi.

Seega peab ta kurvalt pealt vaatama, kuidas tema klubikaaslased üritavad teisipäeval Meistrite liiga kaheksandikfinaalis tagasi mängida 1:3 kaotusseisu Madridi Reali vastu. Neymar ise taastub sel ajal Brasiilias esimesi päevi operatsioonist ja alustab võitlust ajaga, et jõuda Venemaal toimuvale MM-finaalturniirile.

Neymar jõudis kodumaale ratastoolis. Foto: CLAIRE DORNALD CLAUZEL, AFP

Neymari traumast (brasiillase parema jala metatarsaalluus tuvastati mõra ning lisaks nihestas ta hüppeliigest) on viimastel päevadel rahvusvahelises meedias ilmunud kilomeetrite jagu uudiseid. Puudu ei ole erinevatest spekulatsioonidest ja ka vandenõuteooriatest.

Esialgu oldi mitmel pool veendunud, et Neymar lihtsalt teeskleb vigastust, et lennata 11. märtsiks kodumaale Brasiiliasse. Nimelt on just sel kuupäeval sünnipäev tema 22-aastaseks saaval õel Rafaella Santosel. Säärased spekulatsioonid ei olnud seejuures õhust võetud – eelneval kolmel hooajal on Neymar just antud perioodil olnud vigastatud või mängukeelu all ning lennanud kodumaale õe sünnipäevale.

✌🏼 A post shared by @ rafaella on Jan 25, 2018 at 7:56am PST

Need spekulatsioonid lükati aga peagi ümber. Neymariga koos Prantsusmaalt kodumaale siirdunud Brasiilia koondise arst Rodrigo Lasmar kinnitas kohalikule meediale, et trauma on kardetust raskem. Laupäeval ootab Belo Horizontes ees operatsioon. Sinna saabub jalgpalliäss turvakaalutlustel helikopteriga. Neymari ja tema kaaskonna jaoks on Mater Dei de Belo Horizonte haiglas kinni pandud terve osakond.

Mater Dei de Belo Horizonte haigla. Foto: PAULO WHITAKER, REUTERS

Lasmari sõnul ootab Neymari ees kahe ja poole kuni kolme kuu pikkune mängupaus. See tähendab, et halvemal juhul võib ta treenima hakata juuni alguses. Brasiilia koondist ootab esimene MM-finaalturniiri mäng ees juba 17. juunil Šveitsiga.

“Neymar on kurb, kuid ta mõistab, et operatsioon on ainuke valik. Vastasel juhul võib mõra tulevikus veelgi suureneda. Üritame aidata ta võimalikult kiiresti platsile tagasi,“ teatas Lasmar O Globole.

Neymari MM-ist eemale jäämine on praegu siiski pigem teoreetiline võimalus. Finaalturniiri ajaks peaks mees olema terve. Optimistide arvates võib paus isegi kasuks tulla ning ründaja võiks suurturniiri ajaks olla puhanud ja heas vormis.

Prantsusmaal nähakse aga asju mustades toonides. Nimelt küsis sealne tuntuim spordileht L'Equipe, kas Neymar jättis PSG-ga igaveseks hüvasti. Kui sel hooajal brasiillast enam platsil näha ei saa, siis L'Equipe'i teatel on reaalne, et suvel vahetab Neymar klubi ja siirdub Madridi Reali ridadesse. Ründeässa tulevik pidi olema otseses sõltuvuses sellest, kuidas PSG ilma temata hooaja lõpus hakkama saab.