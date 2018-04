Zlatan Ibrahimovic viskas taas lubaduse õhku: ma mängin MMil!

Kaks aastat tagasi Rootsi koondise esindamisest loobunud jalgpallitäht Zlatan Ibrahimovic andis taas fännidele mõista, et teda näeb tänavusel MM-finaalturniiril mängimas.

Nädalavahetusel oma koduklubi Los Angeles Galaxy eest värava löönud 36-aastane rootslane säutsus Twitteris: "Võimalus, et mängin maailmameistrivõistlustel, on kõrge."

Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) ei luba aga Ibrahimovici hetkeseisuga MMile, sest ründetäht on Maltal registreeritud kihlveofirma Bethard kaasomanikuks ja reklaaminäoks. FIFA eetikareeglid ütlevad kategooriliselt, et MM-il osalevatel mängijatel on keelatud kihlveofirmades omada nii otsest kui kaudset osalust.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 15, 2018

Rootsi mängib MM-il F-alagrupis koos Saksamaa, Mehhiko ja Lõuna-Koreaga.