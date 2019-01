Zlatan Ibrahimovic rääkis lähemalt tulevikuplaanidest

Ibrahimovic sõlmiski meeskonnaga ühe aasta pikkuse lepingu. "Ma saaksin teha kahe, kolme, nelja aasta pikkuse lepingu - just nii palju Galaxy usub minusse! Kuid ütlesin neile, et võtame ühe aasta korraga."

"Hetkel tunnen, et suudan meeskonna eest hästi mängida," jätkas 37-aastane rootslane. "Ma ei taha panna klubi olukorda, kus ma ei suuda enam väljakul olla, kuid nad on sunnitud minuga jätkama lepingu tõttu."

"Ütlesin neile, et võtame ühe aasta korraga. Kui tunnen end hästi, jään Galaxysse ja mängin."

Ibrahimovic liitus Los Angelese klubiga möödnud aasta märtsis. Rootslane lõi 27 mänguga 22 väravat, andis 10 resultatiivset söötu ning ta valiti aasta uustulnukaks. Play-offi Galaxy siiski lõppenud hooajal ei jõudnud.

"Me ei jõudnud isegi play-offi. Minu jaoks oli see midagi uut. Play-offist välja jäämine oli katastroofiline. Samuti on minu jaoks katastroof jõuda play-offi näiteks kuuenda meeskonnana. Sa oled kas esimene või mitte keegi."