Zlatan Ibrahimovic meenutas Rootsi koondises mängimist: rassism oli väga tõsine teema

"Ma kuulen jutte, et rahvuskoondis on ilma minuta parem meeskond ja minu vastus sellele on: olge ettevaatlikud oma sõnadega, et mitte tõde paljastada. See võib teile ebameeldiv olla, sest rassism on märksa suurem probleem kui see, kes mängib või ei mängi koondises," kirjutab Ibrahimovic oma uues autobiograafias, vahendab Aftonbladet.

Varem on Ibrahimovic süüdistanud ka Rootsi ajakirjandust, kus teda kunagi päris omaks ei võetud, sest tema ema on Horvaatiast ja isa Bosniast.

"Siin on peidetud rassism. 100%, kuna ma pole Andersson ega Svensson," rääkis LA Galaxy ründaja aasta alguses Prantsuse telejaamale Canal+.

2016. aasta suvel koondise esindamisest loobunud Ibrahimovic sai Rootsi meeskonnas kirja 116 mängu ja 62 väravat.