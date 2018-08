Zlatan Ibrahimovic LA Galaxyle: nautige seda aega, mis ma siin olen

Raskest põlvevigastusest taastunud Ibrahimovic on Los Angeles Galaxys taas leidnud hea vormi ja löönud 19 mänguga 15 väravat.

"Mul on hea meel olla Los Angeleses," rääkis rootslane. "Mulle meeldivad mu meeskonnakaaslased, kogu klubi ja see linn."

"Ma tahan aidata klubi ja oma meeskonnakaaslasi," lisas Ibrahimovic. "Praegu ma olen siin. Nautige kõik seda aega, mis ma siin olen."

"Kavatsen mängida jalgpalli nii kaua, kui võimalik. Pärast vigastust räägiti mulle, et ma ei saa enam mängida. Ma armastan jalgpalli ja tahan jätkata karjääri nii pikalt, kui saan. Kui tunnen, et mu keha enam ei jõua, siis ma lõpetan. See hetk pole veel siiski käes."

Los Angeles Galaxy asub MLS-i läänekonverentsis viiendal kohal.