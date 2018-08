Zlatan Ibrahimovic: LA Galaxy ei vääri play-offi jõudmist

"Praeguse vormi pealt me ei vääri play-offi jõudmist," rääkis 36-aastane Ibrahimovic.

LA Galaxy leppis eile Colorado Rapidsi vastu 2:2 viigiga, kusjuures kahel korral anti käest eduseis. "See on väga ärritav," rääkis rootslane pärast mängu. "Vastane pole meist parem, aga nad on paremini organiseeritud. Nad mängisid meist paremini, sest neil oli suurem tahtejõud. Nad olid valmis endast väljakul kõik andma. Meie teeme kõike täpselt vastupidi."

Meeskonna kapten Ashley Cole sõnas, et mängijad peaksid võitlema iga palli nimel igas olukorras. "Võib-olla mängime liiga pehmelt. Me peame hakkame mänge võitma, et jõuda play-offi."

LA Galaxy asub MLS-i läänekonverentsis 37 punktiga neljandal kohal.