Zlatan: FIFA ei saa keelata mul MM-il mängimist. Kui ma tahan, siis jooksen ikka väljakule

Rootsi jalgpallitäht Zlatan Ibrahimovic rääkis Eurospordile antud intervjuus, et ta võib soovi korral suvisel MM-finaalturniiril mängida. Zlatan on praeguseks koondise esindamisest küll loobunud, kuid siiski tuldi vahepeal avalikkuse ette avaldusega, et FIFA ei lubaks nagunii ründeässa MM-ile.

Nimelt sai Zlatan värskelt Maltal registreeritud kihlveofirma Bethard kaasomanikuks ja reklaamnäoks. FIFA eetikareeglid keelavad aga MM-il osalevatel mängijatel kihlveofirmades otsest või kaudset osalust omada.

Zlatan ei lase end aga sellistest pisiasjadest häirida ning võib enda sõnul soovi korral ikkagi MM-il mängida.

“FIFA ei saa mind takistada. Kui ma tahan MM-il mängida, siis ma ka mängin,“ sõnas Zlatan Eurospordile. “Samamoodi on ka rahvuskoondisega. Kui ma tahan mängida, siis ma mängin. See ei ole küsimus FIFA-le. See on küsimus mulle.“

Sel hooajal Manchester Unitedis pingile vajunud Ibrahimovic liitus hiljuti Los Angeles Galaxyga ning ründaja alustas oma USA karjääri kohe kahe väravaga. “Tahan jalgpalli mängida. Kui ma mängin jalgpalli, siis on lõpuks näha, kas ma saan ka MM-il mängida. Uks on lahti, see ei ole suletud,“ sõnas Zlatan.