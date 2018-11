Wayne Rooney: tean Inglismaa jalgpallureid, kes ei soovi, et koondisel hästi läheks

Inglismaal on käsil viimaste aastate parimad ajad, kui suvisel jalgpalli MM-il jõuti esmakordselt pärast 1990. aastat poolfinaali. Lisaks ollakse UEFA Rahvuste liigas heitluses alagrupi esikoha nimel.

"Tean, et on endiseid Inglismaa koondislasi, kes pole rahul sellega, et praegune meeskond edukalt mängib," sõnas Rooney intervjuus Daily Mailile. "See ei ole õige. Mina selline pole. Ma olen Inglismaa koondise fänn ja tahan, et neil hästi läheks."

"Minu aeg koondisega on lõppenud," lisas Rooney. "Olen õnnelik selle üle, mida ma koondisele suutsin anda. Ootan põnevusega järgmiseid aastaid, et näha, kuidas meeskond edasi areneb."

Wayne Rooney pidas oma koondisekarjääri viimase kohtumise sel neljapäeval, kui Wembley staadionil võõrustati sõprusmängus USA-d. Ehkki Rooney teatas koondisekarjääri lõpetamisest 2017. aasta suvel, otsustas ta meeskonda naasta üheks kohtumiseks, et toetada oma heategevusfondi. Inglismaa võitis kohtumise 3:0.

Rooney saldoks koondises jäi 120 mängu ning 53 väravat, mis teeb temast läbi ajaloo Inglismaa edukaima väravaküti.