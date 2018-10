Wayne Rooney on eluga USA-s väga rahul: mind ei tunne praktiliselt keegi

"Väga mõnus on minna ja võtta kaubanduskeskuses näiteks üks kohvi. Inglismaal oli see väga keeruline, aga siin on lihtne, sest väga vähesed tunnevad mind ära," rääkis Rooney BBC-le. "Ja need, kes sind ära tunnevad, on väga lugupidavad ja püüavad sind mitte tülitada."

"Kohe näha, et jalgapll pole siin kõige tähtsam spordiala. Neil on omad alad, nagu näiteks NFL, korvpall, mida vaatavad kõik," lisas Rooney, kes sõlmis tänavu juunis DC Unitediga kolme ja poole aasta pikkuse lepingu.

33-aastane Inglane on löönud siiani USA meistriliigas 19 mänguga kokku 12 väravat.