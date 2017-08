Wayne Rooney lõpetab koondisekarjääri

Inglismaa jalgpallikoondise rekordväravalööja Wayne Rooney teatas, et on otsustanud koondise esindamise lõpetada.

Rooney jäi eemale koondise peatreeneri Gareth Southgate'i viimasest valikust juunis, kuid mehe enda sõnul kutsus Southgate ta uue nädala mängudeks tagasi meeskonda.

"Oli hea kuulda, et Gareth tahtis mind taas tiimi juurde, kuid olen pikalt mõelnud ning otsustasin koondisekarjäärile punkti panna. See on raske otsus, mille osas konsulteerisin nii oma perekonnaga, Evertoni peatreeneri kui ka teiste lähedastega," seisis Rooney avalduses.

"Inglismaa eest mängimine on minu jaoks alati eriline olnud, kuid nüüd tunnen, et on aeg lõpetada. Üheks kahetsuseks jääb aga see, et ma ei saanud olla ühestki koondiserivistusest, mis oleks mõnel suurturniiril edukas olnud."

Rooney saldoks Inglismaa koondises jääb 119 mängu ja 53 väravat. Tabamuste arvestuses on ta inglastest esikohal, mängude osas jääb alla vaid väravavahile Peter Shiltonile (125).