Wayne Rooney: Cristiano Ronaldo suudab viia Juventuse Meistrite Liiga võiduni

"Ta jätkab täpselt sellega, mida ta on teinud viimased 10 aastat ehk väravate löömisega," sõnas Rooney CNN-ile. "Ma usun, et Juventus võib võita uuel hooajal Meistrite Liiga, seda juba sellepärast, et Ronaldo mängib nüüd seal."

Ronaldo on ka ise varasemalt rääkinud, et tema eesmärgiks on võita Torino Juventusega Meistrite Liiga tiitel.

"Inimesena on ta väga meeldiv," lisas Rooney Ronaldo kohta. "Tal on alati pere kaasas, mida on tore näha. Ta töötab palju ja väärib tunnustust."

Wayne Rooney ja Cristiano Ronaldo mängisid koos Manchester Unitedis aastatel 2004-2009.