Walesi jalgpallikoondis välistas inglasest peatreeneri palkamise

Walesi Jalgpalliliit (FAW ) loodab peatreeneri ameti maha pannud Chris Colemanile asendaja leida hiljemalt jaanuari lõpuks.

Coleman lahkus ametist pärast seda, kui Walesi koondis jäi MM-finaalturniirilt eemale.

"Oleme alati eelistanud waleslasi, sest nad on oma töös väga kirglikud," kinnitas FAW i tegevjuht Jonathan Ford BBC-le. "Keegi on varem öelnud, et waleslane kindlasti, välismaalane tõenäoliselt, kuid inglane mitte mingil juhul."

Walesi koondise viimased kuus peatreenerit ongi olnud waleslased. Viimane inglane oli sellel kohal Bobby Goul, kes juhendas meeskonda aastatel 1995-1999.

Wales tahab uue juhendaja leida hiljemalt 24. jaanuariks, kui meeskond alustab Hiinas China Cupi. Praeguseks on oma soovi peatreeneriks tõusta avaldanud Colemani abitreener Osian Roberts ning endised rahvuskoondise ründajad Craig Bellamy ja John Hartson.