WADA alustas uurimist jalgpalli MM-il Venemaa kangelaseks kerkinud tähtmängija osas

Uurimist alustati, kuna mängumehe isa sõnul tehti Tšerõševile kasvuhormooni süst.

“See juhtum on nüüd Hispaania Antidopinguagentuuri käes ja nemad tegelevad sellega,“ teatas WADA Venemaa ajalehele Sport-Express.

Sel hooajal Hispaania kõrgliiga võistkonna Valencia ridadesse kuuluv 27-aastane Tšerõšev tõusis MM-il veerandfinaali jõudnud Venemaa koondise üheks suuremaks kangelaseks. Ääreründaja arvele jõi lõpuks neli väravat.

Mis täpsemalt juhtus?

MM-i ajal avaldati Vene meedias intervjuu, kus Tšerõševi isa, kes oli ka ise kunagi tippmängija, rääkis, et tema pojale oli vigastusest paranemise kiirendamiseks süstitud kasvuhormooni. Kuigi Venemaa jalgpalliliit väitis, et papa Tšerõšev ajas asjad segamini ning tegelikult oli tegemist lubatud plasmaga, lisas artikli avaldanud väljaanne, et Dmitri Tšerõšev oli tegelikult jutus kasutanud veel ühte väljendit, mis just keelatud kasvuhormoonisüstidele viitas.

Hispaania on mängus mõistagi seetõttu, et Tšerõšev mängib seal igapäevaselt ning väidetav reeglite rikkumine pandi toime just toonase koduklubi Villarreali juures.

Kasvuhormooni kasutamine ilma eelneva meditsiinilise erandi olemasoluta võib sportlasele tähendada kuni nelja aasta pikkust võistluskeeldu.

MM-i ajal eitas Tšerõšev keelatud ainete kasutamist.