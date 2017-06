Vutihuligaanide pealik tunnistas, et venelased peksid 2016 EM-il inglasi kadedusest

Mulluse jalgpalli EM-finaalturniiri suurim fännidega seotud vahejuhtum leidis aset Marseille's, kus tuhanded Venemaa huligaanid ründasid pubides aega veetnud inglasi.

Briti väljaandele Daily Mail on intervjuu andnud korratuste üks organisaatoreid Aleksander Šprõgin, kelle ajakirjanikud leidsid üles 500 km kaugusel Moskvast Maailmajagude karikaturniiri ajal. Šprõginil endal turniirile asja pole, sest ta on FIFA silmis mustas nimekirjas.

Ta ütleb, et inglise jalgpallihuligaanid on kogu maailma ultrarühmitustele eeskujuks: "Inglise fännid panid vana kooli huligaansusele aluse. Kuigi nad on viimased 20 aastat range antihuligaansuse tõttu varjus olnud, on nad Euroopas siiski peamised mürgeldajad."

"Kui Inglise meeskond mängib Euroopas, toob ta endaga kaasa tuhandeid ja tuhandeid fänne. Sellest linnast saab Inglise linn. Nad näitavad eeskuju. Nemad sellele aluse panid ja nemad on parimad. Marseille's olime piisavalt tugevad, et neile vastu panna 10 000-pealine fänniarmee," lisas Šprõgin.

Inglise meedias on viimastel kuudel kohalike fänne hoiatatud Venemaa metsades rusikavõitlust harjutavate huligaanide eest. Sellised rühmitused kutsuvad tihti vastasmeeskonna fänne endaga kõrvalises kohas kaklema. Üks Moskva Dinamo "kaklusklubi" liige ütles Daily Mailile, et taolisi ettepanekuid tehti inglastele ka 2016. aasta EM-il, kuid need kõik lükati tagasi.

Kuna aga inglased laulsid venelasi nähes Marseille's provokatiivseid laule Venemaast ja Putinist, otsustati neid ikkagi rünnata. Kuigi vutifännide rusikavõitluste aukoodeksi järgi tuleb kakelda paljaste kätega, võtsid venelased siiski käiku abivahendid, sest inglased hakkasid neid esimesena pudelite ja tõrvikutega loopima, väidab anonüümseks jääda sooviv huligaan.

Daily Mailile on mitmed allikad öelnud, et Venemaa julgeolekujõud teevad 2018. aasta MM-il kakluste ära hoidmiseks juba aktiivset lobitööd, ähvardades korratusi korraldada soovivaid huligaane vanglaga. Politseinikud Venemaal ja Inglismaal kardavad siiski, et kui inglased Venemaal sama suure massiga tänavatele tulevad nagu Prantsusmaal, on nad siiski kohalike huligaanide sihtmärk.