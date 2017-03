Aasta tagasi Eesti Olümpiakomitee presidendiks kandideerinud showmees Hannes Võrno avaldas, kumb kahest suurest spordialast tema arvates mehelikum on.

Nii korvpallist kui ka jalgpallist lugupidav näitleja võrdles hiljuti kahte ala ja pani oma vestluspartneri asja teises valguses nägema. „Rääkisime kreeklasega nagu ikka, muuseas ka Kuusmaast ja Sokust. Tema oli arusaadavalt jalka-, mitte kossufänn. Siiski ütles ta, et pole iial sellele niimoodi mõelnud, kui ütlesin, et minu jaoks on korvpall meeste mäng. Plats on väiksem, põrand kõva, mehed kõik kahemeetrised gigandid. Kiire mäng, jõuline tegutsemine, aga iial ei hakka mingi kõrvarõngaste ja želeesoenguga sell maas halvatut mängima, kuni talle juua antakse ja higi ära pühitakse. Mis ei tähenda, et ma jalkat ei armasta!!!“ kirjutas Võrno sotsiaalmeedias.

Hea spordisõber, kas oled temaga nõus või arvad, et ta teeb jalgpallile liiga ja oskad Võrno mõttekäigu ümber lükata?