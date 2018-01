VÕIMALIK VAID VENEMAAL | End FSB majoriks pidanud jalgpallistaari abikaasa häbistas end avalikult

Venemaa meedias lööb laineid jalgpallitähe Andrei Aršavini abikaasa Alissa. 36-aastase Aršavini abikaasa sattus meedia huviorbiiti, kui ta oli lendamas liinil Moskvast – Almatõ.

Aršavin mängib parasjagu klubijalgpalli Almatõ klubis Kairat ning oma mehe juurde oli teel ka Alissa. Viimasega koos olid reisimas ka paari kaks ühist last ning lapsehoidja.

Kõik lõppes aga sellega, et kogu nelik tõsteti enne õhku tõusmist lennukilt maha. Kui Aršavini abikaasa selgitas, et neid tõsteti lennukist maha, kuna ta oli vahetamas on lapse musta mähet ja lubas kaevata lennuki teenindava personali kohtusse, siis lennufirma ja kaasreisijad nägid olukorda hoopis teises valguses, vahendab Venemaa meedia.

Nimelt olevat Alissa Aršavina ostnud endale ja lastele äriklassi piletid, kuid lapsehoidja oli saadetud turistiklassi. Kuna Aršavini abikaasa eiras õhkutõusmise eel ohutusreegleid ning tegi muuhulgas lahti enda ja laste turvavööd, siis viis asi lõpuks nende lennukist eemaldamiseni.

Lisaks turvalisusreeglite eiramisele üritas Alissa Aršavina äriklassi istuma tuua ka oma lapsehoidjat.

Lennufirma Aeroflot tõi enda avalduses välja, et Alissa Aršavina nimetas lennuki personaliga vaieldes end pidevalt julgelekujõudude FSB majoriks. Niimoodi oli ta üritanud oma seisukohtadele tuge saada, kuid ähvardav käitumine lennuki meeskonnale ei mõjunud.

Venemaa meedias kirjutatakse, et tõenäoliselt ei saanud Alissa Aršavina lihtsalt lapse mähkmete vahetamisega hakkama ning seetõttu kamandas ta vahetult enne lennuki väljumist lapsehoidja enda juurde äriklassi.

Väidetavalt lisas Aeroflot nüüd Alissa Aršavina tulevikuks lennufirma musta nimekirja.

36-aastane Aršavin on Venemaa jalgpalli üks tuntumaid mängumehi, kes veetis oma tippaastad Peterburi Zenitis ja Londoni Arsenalis. Alates 2016. aastast mängib ta klubijalgpalli aga Kasahstanis. Eelnevalt oli ta mänginud ka Krasnodari Kubanis.