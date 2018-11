VIDEO | Virgil van Dijkil tuli Rahvuste liiga mängu järel nutvat peakohtunikku lohutada

Lõpuvile järel, kui mängijad kohtunikku tänama läksid, avastasid nad, et Hategan tavapärase viisaka naeratamise asemel hoopis nuttis. Kõige sõbralikumalt läks teda lohutama Hollandi koondise kapten ja mängus otsustava viigivärava löönud Virgil van Dijk.

"Ta ütles mulle, et tema ema suri just ära ja hakkas nutma. Lohutasin teda ja ütlesin talle, et ta tegi hea mängu. See on väike asi, aga loodan, et see aitas natuke," rääkis Liverpooli keskkaitsja mängu järel.