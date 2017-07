VIDEO | Videokohtunikud tegid endal Maailmajagude karikaturniiril margi täis. Neli näidet

Eile lõppenud Maailmajagude karikaturniiril Venemaal katsetati esmakordselt nii kõrgel tasemel jalgpallis videokorduste süsteemi. Vähe leidub neid, kes julgeks tunnistada, et katsetus oli edukas.

Justkui prohmakaid juba vähe oleks, pidi videokohtunik tegema veel ühe vastuolulise otsuse Saksamaa - Tšiili finaalmängus. Ainuüksi palja silmaga oli näha, et Tšiili kaitsja Gonzalo Jara küünarnukilöök Timo Werneri näkku oli väärt punast kaarti. Võta näpust - tuleb välja, et tahtlik üritus vastasel lõualuu purustada on hoopis väärt kollast.

"Tegin nalja, kui ütlesin: "Vean kihla, et ta annab kollase." See polnud isegi punane. See oli lilla!" põrutas pärast kohtumist BBC veergudel endine Londoni Arsenali kaitsja Lee Dixon.

Teine seik. Alagrupimäng Saksamaa ja Kameruni vahel. Kohtunik saatis väljakult minema vale mängija, käis siis uuesti videot vaatamas ning muutis otsuse ümber.

Kolmas näide. Poolfinaal Portugal Tšiili. Portugali kaitsja Jose Fonte astub karistusalas peale Francisco Silvale ja tundub teda tõukavat. "El claro penal!" karjuvad tšiillased kodudes. Kohtunik laseb mängul jätkuda, nagu poleks midagi juhtunud, kuigi võinuks intsidendi rahulikult videost üle vaadata.

Never want #VAR to be used but it's in effect at #ConfedCup, so why wasn't it used to review potential penalty for #Chile??? #LaRoja #PORCHI pic.twitter.com/2FWJ6i3cld— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) June 28, 2017

Neljas näide. Massikaklus Mehhiko - Uus-Meremaa mängus. Kui video on üle vaadatud, näitab kohtunik kollast kaarti esialgu vaid ühele mängijale ning laseb siis matšil jätkuda, et see kohe jälle peatada, uuesti videot vaadata ja veel kahte meest hoiatuskaardiga karistada. Millest selline segadus ja miks teineteisele rusikahoope jaganud mehi punastest kaartidest säästeti? Kuna kohtunikud oma eksimusi avalikkuse ei selgita, ei saa me seda kunagi teada.