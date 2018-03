VIDEO | Videokohtuniku otsus ajas Inglismaa marru ja võttis neilt võidu

Kui itaallased olid loomulikult teenitud penalti üle õnnelikud, siis inglased olid ikkagi marus. Antud olukorras tegi vea oma debüütmängu teinud James Tarkowski, kes üritas takistada Federico Chiesat.

Olukorra videost üle vaatamisega tühistas Aytekin oma esialgse otsuse, milleks oli nurgalöögi andmine. Video jälgimise järel otsustas ta anda aga penalti. Kui mitmed Inglismaa jalgpallieksperdid leidsid kohtumise järel, et antud otsuses ei olnud midagi selget, siis endine tippkohtunik Graham Poll asus kaasmaalasi rahustama, kuna tema hinnangul oli kohtuniku otsus siiski õige.

“Kordused näitasid, et Chiesa oli juba kukkumas ja alles seejärel sai Tarkowski ta kätte. Tegemist oli aga siiski veaga, kuna pall oli endiselt mängus,“ kirjutas Poll Sportsmaili veergudel.

Don’t talk to me about VAR! How on earth is that clear and obvious? #ENGITA