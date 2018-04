VIDEO | Venemaal jalgpallimängu eel esinenud karu põhjustas Inglismaal skandaali

Möödunud nädalavahetusel nähti Venemaa tugevuselt kolmandas jalgpalliliigas enne kohtumist Mašuk-KMV ja Angušti vahel tõeliselt kummalist vaatepilti: nimelt ulatas mängupalli kohtunikule elus karu.

Lisaks vilemehele palli ulatamisele kutsus karu Tim rahvast üles ka plaksutama. Tsirkuselooma sellisel viisil ära kasutamine põhjustas vähemalt Inglismaal tõsise pahameelelaine.

"Lisaks sellele, et see on ebainimlik ning täiesti kohatu, on karu sellisel viisil jalgpallimängu eel kasutamine lihtsalt ohtlik," sõnas loomakaitseorganisatsiooni PETA direktor Elisa Allen BBC-le.

"Karu on Venemaa sümbol, nii et me loodame, et selle riigi inimesed näitavad üles pisut kaastunnet ja austust ja lõpetavad nende loomade piinamise."

Tempu kritiseeris teravalt ka organisatsiooni Four Paws UK juht Brian da Cal. "Kuigi mõnede inimeste jaoks tundub see stseen olevat meelelahutuslik, siis tegelikult ei ole sellise piinamise juures mitte midagi lõbusat. Karud on metsloomad, kel on seetõttu väga spetsiifilised ja keerulised vajadused. Ketis kinni olemine ja endale ebaloomulike trikkide sooritamine põhjustab loomale tõsist stressi ning mõeldamatut psühholoogilist ja füsioloogilist kahju."