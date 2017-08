VIDEO | Veider flirt? Franck Ribery tegi mängu ajal naiskohtuniku saapapaelad lahti

Müncheni Bayern tegi eile algust Saksamaa karikavõistluste uue hooajaga, alistades võõrsil tugevuselt kolmandas liigas palliva Chemnitzeri 5:0.

Bayerni neljas tabamus jäi 79. minutil prantslase Franck Ribery nimele, kes paistis vahetult enne seda silma omapärase tegevusega - nimelt sidus ta karistuslöögiks valmistudes märkamatult lahti matši peakohtuniku jalgpallisaapa paelad. Olukord lahenes sõbralikult ning prantslane oma tembu eest karistust ei saanud.

Mängu vilistanud Bibiana Steinhausist saab uuel hooajal esimene naine, kes Bundesligas peakohtunikuks on määratud. Eelmisel aastal kirjutati sealjuures, et Steinhaus on suhtes viimase kümnendi maailma parima vilemehe Howard Webbiga.