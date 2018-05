VIDEO | Vau! Rumeenia väravavaht tõstis mängu venitamise uuele tasemele

Meeskonna 2:1 eduseisus oli Minchal kasutada väravalöök, mille tarbeks hakkas ta hoogu võtma suisa staadionihoone uste vahelt. Väravavahi jaoks läks kõik õnneks, kohtunik suuremat tähelepanu sellele manöövrile ei osutanud. Episood leidis aset 76. minutil, oluliselt hilisemas faasis võinuks kaardid taskust välja vupsata päris kiirelt.

Venitamistaktika mängu Voluntarile siiski ei päästnud, 88. minuti väravast tegi Concordia lõppseisuks 2:2.

Liga Romena.

FC Voluntari vs. Concordia Chiajna (2018)

76 minutos de jogo. Equipa da casa em vantagem no marcador (2-1), e Mihai Mincă (guarda-redes do Voluntari) vai bater um pontapé-de-baliza, quando se apercebe que pode ganhar algum tempo com isso…pic.twitter.com/aedIKeavlZ— Prof. Bananas (@gandama2uco) May 28, 2018