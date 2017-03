Jalgpalli 2018. aasta MM-valiksarja kohtumine Rootsiga jääb kauaks meelde Valgevene koondise väravavahile Andrei Gorbunovile.

Kohtumise 49. minutil juhtunu oli kui halb unenägu. Emil Forsberg lõi karistusala joonelt peale, löök ei tulnud küll kõige tugevam, aga Gorbunov pudistas palli ikkagi jalge vahelt sisse. Valgevene jäi pärast seda kaotusseisu 0:2 ning kaotas lõpuks 0:4. Forsberg lõi teise värava veel, 19. minutil penaltist.

Rootsi tõusis A-alagrupis 10 punktiga liidrikohale. Ühe mängu vähem pidanud Prantsusmaa on samuti 10 punkti peal, aga väravate vahe on pisut kehvem. Valgevenel on viiest mängust 2 punkti.