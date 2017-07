VIDEO | USA vutikoondislast näpistati mängu ajal nibust ja hammustati

Mängust endast rohkem räägiti kohtumise järel aga salvadorlaste käitumisest - nimelt paistsid keskameeriklased matši vältel silma äärmiselt ebasportliku käitumisega. Standardolukordade ajal töödeldi vastaseid lausa jõhkral moel, kusjuures eriti valusalt sai seda omal nahal tunda USA ründaja Jozy Altidore, keda vastaste kaitsja Henry Romero esmalt rinnanibust näpistas ning seejärel mõni minut hiljem seljast hammustas.

Mängu järel oli Altidore vastaste käitumise peale mõistagi maruvihane. "Isegi mu tüdruksõber on marus, nii minu kui ka Romero peale. Ta ütles, et ainult tema võib minu nibusid näppida või mind hammustada," sõnas endine Sunderlandi tormaja.

Hammustust sai tunda veel ka Omar Gonzalez, keda haukas El Salvadori kapten Darwin Ceren.

USA võitis kohtumise lõpuks 2:0 ning edenes poolfinaali.

#SLV players are pulling out all the #CONCACAF dark arts now, trying to bait #USMNT players into retaliating, especially Altidore. #USAvSLV pic.twitter.com/4ENf8xpAYv