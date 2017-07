VIDEO | USA koondislast hammustati ja väänati nibust mängu ajal

USA jalgpallikoondislane Jozy Altidore sattus mängus vastu El Salvadori vastu humoorika rünnaku alla, kui tema vastasmängija otsustas teda hammustada ja takkaotsa ka nibust väänata.

Peale kohtumist ütles Altidore, et kõige vihasem antud juhtumi üle on tema tüdruksõber: "My neiu on minu peale vihane. Ta ütles, et ainult tema võib mind hammustada ja nibudest väänata."

Tundub, et salvadoorlaste hulgas on aga närimine väga populaarne, sest ka teine mängija otsutas hambad sisse lüüa Omar Gonzalezesse.

Kohtumise võitis 2:0 USA.