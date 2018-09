VIDEO | USA kaitsja proovis kohtunikku veenda Neymari sukeldumises: kas sa ikka jalgpalli MM-i nägid?

Neymar langes suvel jalgpalli MM-i ajal suure kriitikarahe alla, kui ta pidevalt veaolukorras üle mängis ja tõsisemat vigastust teeskles.

Sõpruskohtumises Ameerika Ühendriikide oli Neymar taas aktsioonis, kui kohtunik vilistas tema kasuks karistuslöögi pärast kokkupõrget USA koondise ja Newcastle Unitedi paremkaitsja DeAndre Yedliniga.

Yedlin ei olnud Mehhiko vilemehe Fernando Guerrero otsusega rahul ja proovis veenda kohtunikku, et Neymar sukeldus. Videos on näha, kuidas ameeriklane küsib Guerrero käest, kas ta ikka jalgpalli MM-i vaatas, vihjates sellega Neymari teesklemisele suvel.

Brasiilia võitis kohtumise 2:0. Väravate autoriteks olid Neymar ja Liverpooli ründaja Roberto Firmino.

Yoo Yedlin has me dying over here, making fun of Neymar and his dives.



"Did you watch the World Cup???"



😂😂😂 pic.twitter.com/34P7kKDVSH