VIDEO | Üleminutite värav kindlustas Itaaliale püsimajäämise A-divisjonis

Pärast kahte mängu oli Itaalial Rahvuste Liigas kirjas üks viik ja kaotus ning langemine B-divisjoni tundus täiesti reaalne. Itaalia jaoks päästis olukorra 26-aastane vasakkaitsja Cristiano Biraghi, kes lõi kohtumise ainsa värava 92. minutil.

Itaalia võit tähendas, et B-divisjoni langeb hoopis Poola, kes pole kolme mänguga võitu kogunud. Itaalial on nüüd võimalus alagrupp võita, kui kolmapäeval suudetakse alistada Portugal. Lisaks peavad itaallased lootma, et Portugal ei võida 20. novembril kodus Poolat.

Võit Poola üle oli ühtlasi Itaalia jaoks alles tänavusel aastal teine võit ning esimene ametlikus võistlusmängus. Esimene võit pärines maikuust, kui sõprusmängus alistati Saudi Araabia.