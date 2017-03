VIDEO: Türgi tippklubi sundis fänni 10 000 tooli puhtaks küürima

Foto on illustratiivne. Foto: AFP/SCANPIX

Eelmisel kuul uuele kodustaadionile kolinud Türgi jalgpalli kõrgliigaklubi saatis välja selge signaali, et uut areeni tuleb hoida nii, et see ka kümne aasta pärast sama ilus välja näeks.