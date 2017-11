VIDEO | Taani mängijad võtsid naabritelt šnitti: võitu tähistanud mängijad vallutasid taas Eurospordi vutistuudio

Võrreldes naabritega olid taanlased aga pisut viisakamad ning jätsid stuudiolauad ja inventari enam-vähem puutumata, piserdades saatejuhid aga šampanjadušiga üle.

Väravateta avamängu järel sai Taani Dublinis iirlaste üle koguni 5:1 võidu ning sõidab järgmisel suvel Venemaale MM-finaalturniirile.

Absolute scenes as the Denmark players celebrate reaching the 2018 World Cup finals with the Eurosport pitch-side commentators 🍾 pic.twitter.com/7bMdd21Wnu