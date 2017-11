VIDEO | Suure ajastu lõpp: pisarates Gianluigi Buffon lõpetas koos kahe kaaslasega koondisekarjääri

Itaalia eilne põrumine MM-valiksarja play-off'is Rootsi vastu tähistas kolme suure mängija jaoks koondisekarjääri lõppu: Itaalia koondise särki ei tõmba enam selga Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi ja Andrea Barzagli.

Buffon plaanis algselt oma pikale ja uhkele karjäärile punkti panna pärast järgmisel suvel toimuvat MM-finaalturniiri, kuid itaallaste fiasko valikturniiri otsustavas faasis pööras need kavatsused pea peale.

"Mul ei ole kahju endast, vaid kogu Itaalia jalgpallist," sõnas Buffon mängu järel, esinedes riigitelevisioonis pisaratega võideldes. "Põrusime asjas, mis tähendab inimestele palju ka sotsiaalses mõttes. Need, kes on neid mänge mänginud, teavad, kui rasked need on. Meil ei olnud piisavalt kannatust, et väravat lüüa."

Legendaarse puuriluku väitel ei tähenda see sugugi Itaalia jalgpalli surma. "Meil on uhkust, jõudu ja oleme kangekaelsed. Me teame, kuidas tagasi tippu jõuda, oleme seda alati teinud. Lahkun Itaalia meeskonnast, mis teab, kuidas enda eest seista. Kõva kallistus kõigile - eriti neile, kellega olen seda imelist teekonda jaganud."

"Keegi ei ole kaotuses üksi süüdi. Võidame üheskoos, kaotame üheskoos."

39-aastane Buffon käis oma 20 aasta pikkuse Itaalia koondise karjääri jooksul platsil 175 mängus, mis tähistab Euroopa rekordit ning on maailma kõigi aegade edetabelis neljas näitaja.

Itaalia kaotuse järel teatasid oma lõpetamisest ka AS Roma poolkaitsja Daniele De Rossi ning Juventuse keskkaitsja Andrea Barzagli. 34-aastane De Rossi kogus 13 aastaga 117 koondisemängu, 36-ne Barzagli sama ajaga 73 matši.