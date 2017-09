VIDEO | Šokk! Väike Luksemburg hoidis Prantsusmaa staarid kuival

Eilsete jalgpalli MM-valikmängude suurima üllatuspommi lõhkas Luksemburgi koondis, kes võitles Toulouse'is staaridest kubisevalt Prantsusmaalt välja 0:0 viigi.

Mängukirjelduse asemel laskem statistikal rääkida enda eest: Prantsusmaa pallivaldamisprotsent oli 74 %, pealelöögid väravale 8:1, väravast mööda 11:1, karistuslöögid 15:8, nurgalöögid 10:4, suluseisud 0:3, audisissevisked 32:13, väravavahtide tõrjed 1:8, vead 8:14, lõpuni viidud söödud 650:156!

Veel paar huvitavat numbrit: Prantsusmaa koondise koguväärtus on 442 miljonit eurot, Luksemburgil vaid 30 200, mis tõestab veelkord ja annab teistelegi lootust, et kuniks pall on ümmargune, on jalgpallis kõik võimalik.

Kaugel polnud ka Luksemburgi võit, kui Gerson Rodriguez 79. minutil Prantsusmaa väravaposti värisema pani.

A-alagrupi teises kohtumises alistas Rootsi võõrsil Valgevene 4:0.

Tabeliseis: 1. Prantsusmaa 17 punkti, 2. Rootsi 16, 3. Holland 13, 4. Bulgaaria 12, 5. Luksemburg, 6. Valgevene.

Mängu tipphetked: