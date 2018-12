VIDEO | Skandaalide keskmes praadinud Copa Libertadoresi võitis River Plate

Finaali korduskohtumine peeti Madridis, Reali koduväljakul Bernabeul.

Kahe Argentina klubi mäng toodi Buenos Airesest ära mässu tõttu. Boca Juniorsi mängijad said algse korduskohtumise eel vastasklubi huligaanidelt bussi pihta kivirahe ning jäid ka politsei pisargaasi pilve sisse. Paljud mängijad tundsid end halvasti või said vigastada. River Plate'i klubi trahviti vägivalla eest rohkem kui 350 000 euroga.

Pärast pikki vaidlusi toimus kordusmäng mitu nädalat hiljem Hispaanias. Võõrsil mänginud Boca Juniors läks 44. minutil Dario Benedetto väravast kohtumist juhtima, River Plate 68. minutil viigistas 1:1. Tabamuse autoriks Lucas Pratto.

Kuna ka avakohtumine oli lõppenud viigiga, siis tuli minna lisaajale. Copa Libertadoresi finaalis mingit kodus ja võõrsil väravate eelist ei rakendata, kui viik, siis viik. Lisaajal lõid River Plate´i mängijad kaks väravat, 109. minutil oli täpne Juan Quintero ja 120.+2 minutil Gonzalo Martinez.

Copa Libertadorese kordusmatši on nimetatud suurimaks mänguks Argentina klubijalgpalli 127-aastases ajaloos. Avamäng lõppes 2:2 ning rahutustest polnud pääsu sealgi.

