VIDEO | Saksamaale piisas U21 EM-i finaalis Hispaania alistamiseks ühest väravast

Saksama U21 jalgpallikoondis alistas Poolas toimunud Euroopa meistrivõistluste finaalis turniiri suurfavoriidi Hispaania 1:0.

Ainsa värava sepistas 40. minutil peaga Berliini Hertha paremkaitsja Mitchell Weiser.

Ootuspärasem oleks olnud Hispaania võit, sest nemad said turniirile tuua kõik selle vanuseklassi paremad pojad eesotsas Saul Niguezi ja Marco Asensioga. Saksamaa noored pidid samal ajal toimuva Maailmajagude karikaturniiri tõttu hakkama saama seitsme meheta, kes veel vanuse poolest võiks kuuluda U21 koondisse.

"Meil oli plaan ning me viisime selle hästi ellu. Minu meeskonna vastu pole kerge mängida," ütles sakslaste peatreener Stefan Kuntz. "Ütlesin enne turniiri oma mängijatele, et kui te midagi sellist võidate, jäävad teid kõik mäletama. Penaltiseeriat Inglismaaga vaatas Saksamaal ligi 10 miljonit inimest, seega mu mängijad tegid endale kõvasti nime."

"Me teadsime Saksamaa tugevusi, oleme neid palju näinud. Aga iga mäng on erinev. Esimesel poolajal panid nad meid kannatama, me ei tundnud ennast mugavalt. Meile ei meeldinud see, mis toimus ning üritasime asja ümber pöörata, kuid seda ei juhtunud," rääksi Hispaania loots Albert Celades.

Saksamaa tuli viimati U21 Euroopa meistriks 2009. aastal. Viimane kord, 2015. aastal jäädi pidama poolfinaalis. Hispaania on selle vanuseklassi neljakordne Euroopa meister.