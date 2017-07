VIDEO | Saksamaa koondislane Emre Can sai rumala liigutusega Tšiili rahvavaenlaseks

Kohtumises, mida Saksamaa juba 20. minutist saadik 1:0 juhtis, tiksusid normaalaja viimased sekundid, kui Can palli omaks võttis ning pärast vastasele tehtud viga mänguvahendi jalgevahele kinni jättis, tegemata katsetki see tšiillastele loovutada.

Paaniliselt viigiväravat jahtinud tšiillased tormasid Türgis sündinud Canilt palli ära tirima ning rüselus tekkis ka teiste mängijate vahel. Cani tuli korrale kutsuma isegi sakslaste peatreener Joachim Löw. Kohtunik näitas Canile kollast kaarti.

#LFC's Emre Can almost single-handedly ruining diplomatic relations between the great nations of Chile & Germany. pic.twitter.com/3H58XnrdUh— Srijandeep Das (@srijandeep) July 2, 2017