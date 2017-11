VIDEO | Roberto Carlos tegi kuulsa vindiga karistuslöögi kohta šokeeriva ülestunnistuse

Brasiilia vutilegend Roberto Carlos rääkis 20 aastat pärast imelise karistuslöögi sooritamist Prantsusmaa koondise võrku selle soorituse tagamaadest.

Seniajani olid kõik arvanud, et võimsa jalaga pallivõlur tahtiski surnud palli sellise vindiga väravasse suunata, kuid 44-aastane brasiillane tunnistas, et selline asi poleks füüsikaseaduste järgi kahjuks võimalik.

"Pall läks tegelikult täiesti mooda, aga tuul tõi ta väravasse tagasi. See oli ime," ütles ta Prantsuse spordilehele L'Equipe.

Sama värava kohta on aastaid tagasi isegi uurimusi tehtud ning erinevate katsete tulemusel on ära tõestatud, et tegu polnud õnnelike asjaolude kokkulangevuse, vaid päriselt osava löögiga (2.09.2010 BBC).

Meid on kõik see aeg petetud!