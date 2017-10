VIDEO | Robert Lewandowskist sai Poola ajaloo suurim väravakütt

Poola jalgpallikoondise ründeäss Robert Lewandowski võttis enda nimele riigi suurima väravaküti tiitli, aidates kolme väravaga Poola 6:1 võidule MM-valikmängus võõrsil Armeenia üle.

Kui varem kuulus rekord 1960. ja 1970. aastatel koondises tegusid teinud Wlodzimierz Lubanski nimele (48 väravat), siis tänasega ületas Lewandowski selle tähise kahe tabamuse võrra.

Rekordi viigistas Müncheni Bayerni edurivimees 18. minutil, rekordi ainuomanikuks sai ta 25. minutil ja kübaratriki vormistas 64. minutil.

Selles valiktsüklis on Lewandowski löönud juba 15 väravat. Edasipääs MM-ile on Poolal sisuliselt käega katsuda - enne viimast vooru on neil 22 punkti, hetkel kohtuvad Taani ja Montenegro on mõlemad 16 silma peal (Taani võitis võõrsil poolaja 1:0 - toim).

2018. aasta MM-finaalturniirile pääsevad otse alagrupi võitjad. Kaheksa paremat teise koha omanikku püüavad pääset play-off'i kaudu.

Lewandowski esimene värav:



Lewandowski teine värav:





Lewandowski kolmas värav: