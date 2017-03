Mõlemal puhul oli tegemist suluseisu puudutavate otsustega - kui esmalt leidis videomees, et prantslaste väravale söödu andnud Layvin Kurzawa oli tegelikult suluseisus, siis hispaanlaste tabamuse puhul Gerard Deulofeu suluseisus ei olnud.

Hispaania võitis mängu lõpuks 2:0, lisaks Deulofeule sai jala penaltipunktilt valgeks ka David Silva.

🎥An example of how video assistant refs could be used going forward...

Griezmann scores but the video ref rules it out for offside: pic.twitter.com/r0IswV6EyI