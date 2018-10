Kuigi Messi sai vigastada juba 16. minutil, oli ta jõudnud enne seda "oma" juba ära teha - juba teisel mänguminutil andis ta Philippe Coutinhole väravasöödu, 12. minutil tegi ise skoori.

Kuigi kukkumine nägi välja valus, teatas Barcelona klubi fännidele ka võrdlemisi häid uudiseid: kuigi Messi peab eemale jääma järgmisel nädalal toimuvast Meistrite liiga kohtumisest Milano Interiga ja järgmisel pühapäeval peetavast El Clasicost Madridi Realiga, eeldatakse tema mängupausiks vaid kolme nädalat.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo