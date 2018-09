VIDEO | Nokaut! Inglismaa koondise ebaõnnesõduri jaoks lõppes kohtumine Hispaaniaga teadvusetus olekus, teleülekandes kordusi ei näidatud

Teise poolaja alguses läksid Shaw ja Carvajal ühiselt kõrget palli ründama, kui nad kokku põrkasid. Kui Carvajalil polnud suurt midagi häda, siis Shaw kaotas juba õhus selle tagajärjel teadvuse, prantsatas kontrollimatult murule ning viidi kanderaamil väljakult ära.

Kokkupõrge oli sedavõrd võigas, et olukorrast teleülekandes korduseid ei näidatudki.

Vasakkaitsja tuli õnneks hiljem teadvusele ning tänas Twitteris oma toetajaid. "Olen parimates kätes. Olen võitleja, seega tulen siit tagasi," kirjutas Shaw.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼— Luke Shaw (@LukeShaw23) September 8, 2018