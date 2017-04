VIDEO: Mõistus, tule koju! Taani vutifännid loopisid mängijaid surnud rottidega

Esmaspäevane Kopenhaageni derbi Brondby ja FC Kopenhaageni vahel pälvis tavapärasest suuremat rahvusvahelist tähelepanu, kuna tribüünilt lendas väljakule tänapäeva jalgpalli kohta haruldasi olendeid.

Nimelt lebas kohtumise 85. minutil Kopenhageni mängijate suunas visatud kolm surnud rotti, mille pidid ära koristama staadioni turvamehed. Intsidendi hetkel juhtis Kopenhagen 1:0, seega võib eeldada, et võika teoga said hakkama kodumeeskonna Brondby fännid.

"Oleme muidugi häiritud, et peame väljakult lahkuma puntkideta, kuid sama kurb on see, et mõned pealtvaatajad ei oska käituda. Vaatame video ja pildimaterjali üle ning astume fännirühmitustega dialoogi. Loodetavasti leiame sellega hakkama saanud inimese üles ja tagame, et ta enam staadionile ei pääseks," ütles Brondby spordidirektor klubi pressiteate vahendusel.

"Meil on Taani üks parima atmosfääriga staadione ja kahtlemata kõige paremad fännid. Üks indiviid ei saa seda suurepärast kogukonda rikkuda. Mängijad on harjunud, et nende pihta loobitakse õlut ja palju muudki, aga surnud rotid..."

Tabeliliider Kopenhagen kasvatas võiduga edu Brondby ees 13 punktile. Hooaja lõpuni on veel jääud viis mängu.