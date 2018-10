Kõige rõõmsamates toonides kohtumine aga Salah jaoks ei lõppenud, kuna matši lõpus tuli tal vigastuse tõtt platsilt lahkuda. Egiptuse koondise abitreeneri Hany Ramzy sõnul sai Liverpooli täht lihasvigastuse.

Praegu ongi selgusetu, kas Liverpool peab klubimängude jätkudes nüüd mõnda aega Salah panuseta hakkama saama.

“Esialgne diagnoos ütleb, et teda segab lihasvigastus. Talle tehakse põhjalikumad analüüsid, kuid minu arvates midagi väga tõsist ei ole,“ sõnas Ramzy tähtmngija vasaku jala trauma kohta.

The shocking #goal by #Mo_salah in Swaziland from a corner kick! 😱👏🏻💪🏼 @MoSalah pic.twitter.com/uKHkmIpIpO