VIDEO | Milline joovastus! Klavani klubikaaslase värav ajas isegi ratastooli inimesed ühel jalal tantsima

MM-i pileti kindlustas 85 miljoni elanikuga Aafrika riigile Ragnar Klavani klubikaaslane Liverpoolist Mohamed Salah, kes üleminutite penaltist tagas Egiptusele 2:1 võidu Kongo üle.

Aastakümneid kestnud ootus vallandas joovastuse, mis püüab sotsiaalmeedias pilku seniajani. Staadionil hakkasid võidutantsu lööma isegi need inimesed, kes muidu liikumiseks ratastooli kasutavad. Milline emotsionaalne laeng!

Ühe jalaga mehe võidutantsu näinud Saudi Araabia rikkur lubas särtsakale egiptlasele muretseda proteesi ning osta talle piletid Egiptuse koondise MM-finaalturniiri mängudele.

When Salah sent Egypt to the WC after 28 years, a handicapped fan jumped off his wheelchair to celebrate on one leg!pic.twitter.com/7xq4Tg2Wgq