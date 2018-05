VIDEO | Mida? Väravavaht näppis kõrgliiga mängu ajal väravasuul mobiiltelefoni

Brasiilia jalgpalli kõrgliiga mängul sai näha ebaharilikku vaatepilti. Paranaense Atletico väravavaht Aderbar Santos seisis mängu ajal väljakul mobiiltelefon näpus ja sahmitses selle kallal.

Tuleb tunnistada, et Santos on osav mobiiltelefoni käsitleja, kuna ta on võimeline kohmakad kindad näpus vajalikke ikoone avama. Kus olid aga kohtunike silmad, kes jätsid väravavahi karistuseta?

Paranaense Atletico kaotas kohtumise Mineiro Atleticole 1:2. Teisel poolajal lõid palli Santose seljataha Bremer ja Roger Guedes. Usaldusväärse info kohaselt väravalöömise hetkedel väravavahil mobiili käes ei olnud...