VIDEO | Messiga viigis! Ronaldo valiti viiendat korda maailma parimaks jalgpalluriks

Tänavu Madridi Reali taaskord Meistrite liiga võitjaks vedanud Cristiano Ronaldo kuulutati aasta parimaks jalgpalluriks ehk Ballon d'Or'i võitjaks.

Ronaldo valiti maailma parimaks jalgpalluriks viiendat korda. Ronaldo suurim rivaal Lionel Messi on karjääri jooksul samuti viiel korral parimaks nimetatud. Koos on nüüdseks omavahel ära jagatud kümme viimast tiitlit.

Ronaldo on nüüd viimasest viiest maailma parima jalgpalluri tiitlist võitnud neli. Ronaldo on parimaks valitud 2008., 2013., 2014., 2016. ja 2017. aastal. Messile on tiitlid kuulunud 2009., 2010., 2011., 2012. ja 2015. aastal.

Ballon d'Or'i parmusjärjestus:



1. Cristiano Ronaldo (Portugal, Madridi Real)

2.-3. Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona), Neymar (Brasiilia, PSG)

4. Gianluigi Buffon (Itaalia, Torino Juventus)

5. Luka Modric (Horvaatia, Madridi Real)

6. Sergio Ramos (Hispaania, Madridi Real)

7. Kylian Mbappe (Prantsusmaa, PSG)

8. N'Golo Kante (Prantsusmaa, Londoni Chelsea)

9. Robert Lewandowski (Poola, Müncheni Bayern)

10. Harry Kane (Inglismaa, Tottenham)

11. Edinson Cavani (Uruguay, PSG)

12. Isco (Hispaania, Madridi Real)

13. Luis Suarez (Uruguay, FC Barcelona)

14. Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City)

15. Paulo Dybala (Argentina, Torino Juventus)

16. Marcelo (Brasiilia, Madridi Real)

17. Toni Kroos (Saksamaa, Madridi Real)

18. Antoine Griezmann (Prantsusmaa, Madridi Atletico)

19. Eden Hazard (Belgia, Londoni Chelsea)

20. David de Gea (Hispaania, Manchester United)

21. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Dortmundi Borussia)

22. Leonardo Bonucci (Itaalia, AC Milan)

23. Sadio Mane (Senegal, Liverpool)

24. Radamel Falcao (Kolumbia, AS Monaco)

25. Karim Benzema (Prantsusmaa, Madridi Real)

26. Jan Oblak (Sloveenia, Madridi Atletico)

27. Mats Hummels (Saksamaa, Müncheni Bayern)

28. Edin Džeko (Bosnia ja Hertsegoviina, AS Roma)

29. Dries Mertens (Belgia, Napoli)

29. Philippe Coutinho (Brasiilia, Liverpool)