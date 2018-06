VIDEO | Mängukeelu alt vabanenud Peruu kapten lõi kaks väravat

Peruu jalgpallikoondise kapten Paolo Guerrero, kelle ajutine võistluskeeld alles mõned päeva tagasi tühistati, skooris eile kahel korral sõprusmängus Saudi-Araabia vastu.

Eelmisel nädalal otsustas Šveitsi kohus, et Guerrero võib mängida MM-il. Peruu meeskond mängib MM-il C alagrupis Austraalia, Taani ning Prantsusmaaga ja kõik nende meeskondade kaptenid esitasid FIFA-le palve, et MM-i ajaks Guerrero keeld tühistataks.

Watfordi ründaja Andre Carrillo viis 20. minutil Peruu juhtima. Mängu lõppseisu 3:0 vormistas Guerrero oma kahe väravaga, skoorides vastavalt 41. ja 64. minutil.

Peruu peab oma esimese kohtumise MM-il 16. juunil Taani vastu.